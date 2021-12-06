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Vale pelet üretiminde biyolojik kömür kullanımını test ediyor

Pazartesi, 06 Aralık 2021 10:08:29 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci Vale, pelet üretiminde madeni kömür yerine biyolojik kömür kullanımını geniş bir ölçekte başarılı bir şekilde test etti.

Vale’nin São Luís yakınlarındaki pelet tesisinde yapılan 57.000 mt pelet üretiminde biyolojik kömür, toplam kömür kullanımının %25’ini oluşturdu. Vale’nin şu an 11’i Brezilya’da biri Umman’da olmak üzere 12 pelet tesisinde kullandığı kömürün tamamını biyolojik kömür ile değiştirmeyi planladığı belirtiliyor. Böylece, karbon salımı %16 azaltılmış olacak. %50 biyolojik kömür kullanarak bir test daha yapmayı planlayan Vale 2022’de ise %100 biyolojik kömür kullanımını test edecek.

Projeyi yöneten Vale mühendisi Rodrigo Boyer, “2022 hedefimiz fırınlarda kullanılan biyolojik kömür oranını daha da artırmanın teknik fizibilitesini test etmek olacak,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Vale  madencilik  Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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