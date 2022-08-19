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Vale madenlerinde test edeceği elektrikli kamyonları teslim aldı

Cuma, 19 Ağustos 2022 09:26:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Brezilya ve Endonezya’da yer alan tesislerinde test etmek üzere Çinli Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd.’nin (XCMG) bağlı kuruluşu XCMG Mining Machinery Co. Ltd.’den iki elektrikli kamyon teslim aldığını duyurdu. Vale, 2050 yılına kadar sıfır karbon hedefine ulaşma kapsamında, madenlerinde elektrikli kamyon test eden ilk büyük madenci olduğunu öne sürüyor.

Söz konusu kamyonlar şirketin Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan Agua Limpa ve Endonezya’da yer alan Sorowako madenlerinde kullanılacak.

Vale, 525 kWh bataryayla çalışan arazi kamyonları sayesinde dizel yakıtın yerini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin alacağını ve dizel yakıtın kapsam 1 ve 2 salımlarının %9’unu oluşturduğunu ifade etti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Madencilik Vale 

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