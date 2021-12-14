Vale madencilik faaliyetlerine enerji sağlamak amacıyla güneş paneli alacak

Salı, 14 Aralık 2021 09:57:18 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, madencilik faaliyetlerine enerji sağlayacak merkezler kurmak amacıyla önümüzdeki aylarda güneş panelleri alacağını bildirdi.

Şirket, Minas Gerais eyaletinde, 1,6 gigavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracak ve bu sayede, karbon salımını azaltarak 2050 yılına kadar karbonsuzlaşma hedefini gerçekleştirecek.

Vale’nin, şimdiye dek yaklaşık 500 milyon $ yatırım yaptığı projenin önümüzdeki yılın ikinci yarısında faaliyete başlaması bekleniyor. Şirket, ayrıca, ihtiyaç fazlası elektriği, Brezilya enerji sektöründe satabileceğini de belirtti.