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Vale Laranjeiras barajının risk seviyesini 2’ye yükseltti

Perşembe, 19 Kasım 2020 11:00:25 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Brucutu madeninde bulunan Norte/Laranjeiras barajının risk seviyesini 3 üzerinden 2.seviyeye yükselttiğini açıkladı. 3. risk seviyesi barajın muhtemelen çökeceği anlamına geliyor ve Vale, faaliyet halinde olmayan barajın yakınında yaşayan 34 kişiyi bölgeden uzaklaştırmak zorunda kaldığını söyledi.

Vale, Norte/Laranjeiras barajının risk seviyesini, şirketin yaptığı “olağan” analizler sonucunda yükselttiğini belirtti. Şirket, barajın yapısında konuyla alakalı herhangi bir değişim tespit etmediğini söyledi.


Etiketler: Brezilya  Vale  Güney Amerika  madencilik  |  benzer haberler »


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