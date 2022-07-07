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Vale Ipoema atık barajını devre dışı bırakma çalışmalarına başladı

Perşembe, 07 Temmuz 2022 09:06:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Minas Gerais eyaletinde yer alan Ipoema atık barajını devre dışı bırakma çalışmalarına başladığını duyurdu.

Akış yönünün tersine kurulmuş son atık barajı olan Ipoema bu yıl içerisinde devre dışı bırakılmış olacak.

Aynı şekilde akış yönünün tersine kurulmuş olan Brumadinho atık barajı 2019 yılının Ocak ayında çökmüştü.

Vale devre dışı bırakılması gereken 30 barajından 12’sinin işlemlerinin bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olmasını planlıyor. Şirket ayrıca 2029 yılına kadar akış yönünün tersine kurulmuş barajlarının %90’ını, 2035 yılına kadar da tamamını devre dışı bırakmayı hedefliyor.

Öte yandan Pontal barajının 3. ve 4. kısımlarında da devre dışı bırakma çalışmaları yürütülüyor ve çalışmaların bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Madencilik Vale 

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