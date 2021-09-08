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Vale iki açık maden ocağını genişletmek istiyor

Çarşamba, 08 Eylül 2021 09:35:56 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, 28 Eylül tarihinde, Tamanduá ve Capitão do Mato açık maden ocaklarının genişletmesine yönelik kamuoyu görüşünün alınacağını duyurdu.

Şirket, Nova Lima şehri yakınlarındaki iki sahasında, demir cevheri faaliyetlerine devam edebilmek amacıyla söz konusu açık maden ocaklarını genişletmek istediğini belirtti. Açık maden ocaklarının genişletilmesinin, istihdam ve vergi geliri sağlayacağı belirtildi.

Vale, Tamanduá açık maden ocağındaki faaliyetlerine 2019 yılının Şubat ayında ara verdiğini ancak, Capitão do Mato açık maden ocağının Pazartesi-Cumartesi günlerinde 24 saat faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Tamanduá açık maden ocağının rezervlerinde 74,1 milyon mt %57,7 tenörlü demir cevheri; Capitão do Mato açık maden ocağında ise 777,8 milyon mt %48,7 tenörlü demir cevheri bulunuyor.


Etiketler: Brezilya  Vale  madencilik  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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