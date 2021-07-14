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Vale Fernandinho demir cevheri barajını devre dışı bıraktı

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 10:10:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Vargem Grande demir cevheri kompleksine ait Aboboras madeninde yer alan Fernandinho demir cevheri barajının devre dışı bırakıldığını duyurdu.

Minas Gerais eyaletine bağlı Itabirito ve Ouro Preto şehirlerinde yer alan Forquilhas I, II, III, IV ve Grupo barajlarında devam eden inşaat çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi.

Şirket, söz konusu projelerin tamamlanmasının, Vale’nin demir cevheri barajı yönetiminde en iyi uygulamaları kullanmaktaki kararlılığını yansıttığını ifade etti. Fernandinho’nun tamamen devre dışı bırakılmasıyla birlikte baraj statüsünden çıktığını ve yapıda incelemeler yapılacağını ekledi.

Vale, 2019 yılından bu yana altı barajını tamamen devre dışı bıraktı.


Etiketler: Vale  madencilik  Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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