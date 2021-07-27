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Vale Fabrica madeninde cevher zenginleştirme ve peletleme faaliyetlerine yeniden başladı

Salı, 27 Temmuz 2021 11:12:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Brezilya Ulusal Madencilik Kurumu’nun (ANM), Ouro Preto’da yer alan Fabrica demir cevheri madeninde cevher zenginleştirme ve peletleme faaliyetlerine yeniden başlamasına izin verdiğini duyurdu.

Şirket, ANM’nin faaliyetleri durdurma kararını kaldırdığını ve cevher zenginleştirme ile peletleme tesislerinin artık işletme ruhsatının olduğunu belirtti.

Vale, Fabrica madeninde işleme faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte zenginleştirme tesisindeki yıllık 6 milyon mt üretim kapasitesini muhafaza edebileceğini ve ürün portföyünün ortalama kalitesinde iyileşme sağlayabileceğini söyledi.

ANM’den aldığı ruhsata rağmen, Vale, peletleme faaliyetlerini, pelet beslemesi üretmek için gereken uygun kaliteyi olumsuz etkileyen “operasyonel kısıtlamalar” nedeniyle şimdilik başlatmayacağını ekledi.


Etiketler: Brezilya  Vale  madencilik  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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