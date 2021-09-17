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Vale Doutor demir cevheri barajını devreden çıkarma çalışmalarını hızlandırdı

Cuma, 17 Eylül 2021 11:23:30 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin, Doutor demir cevheri barajını devreden çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi.

Şirket, su tahliyesi yapmak amacıyla dolusavak inşası dahil olmak üzere barajdaki çalışmalara geçen yılın Ağustos ayında başlamıştı.

Önümüzdeki yıl içerisinde de Vale’nin, barajı devreden çıkarma çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Şirket, ayrıca, barajın güvenliğini sağlamak ve iskeletini güçlendirmek amacıyla muhafaza yapısı inşa edecek. Doutor demir cevheri barajının devreden çıkarılacağı resmi tarih henüz paylaşılmadı.


Etiketler: Vale  Brezilya  madencilik  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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