Vale Doutor barajını faaliyetten çıkarmak için çalışmalara başladı

Cuma, 30 Ekim 2020 10:52:56 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Doutor barajını faaliyetten çıkarma çalışmalarına başlayacağını söyledi.

Vale, barajın faaliyetten çıkarılma çalışmalarının ilk aşaması kapsamında, barajda bir taşkın kanalı inşa etmek için ön çalışmalara başlayacak. Bu kanalın amacı ise, barajdaki su seviyesini düşürürken, yapının güvenliğini sağlama almak.

Bu yılın başlarında Vale, 270 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Brumadinho faciasının ardından, 10 barajında faaliyetlerini sonlandıracağını açıklamıştı.