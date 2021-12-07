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Vale demir cevheri atığını inşaat sektöründe kullanacak

Salı, 07 Aralık 2021 10:38:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı cevher üreticisi Vale, demir cevheri atıklarını inşaat sektöründe kullanılmak üzere satmayı ya da bağışlamayı planladığını açıkladı.

Vale, Minas Gerais’deki cevher faaliyetlerinden “sürdürülebilir” yan ürün geliştirdiğini, yüksek silica ve düşük tenöre sahip bu ürünün üretim hacminin 2023 yılında 2 milyon mt’a ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Vale, 2022 yılında 1 milyon mt demir cevheri atığını satmayı ya da bağışlamayı planlıyor. Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo ve federal bölgede bulunan alıcıların isimleri açıklanmadı. Şirket, bu yeni üründen halihazırda 250.000 mt satış ya da bağış yapıldığını bildirdi.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  madencilik  Vale  |  benzer haberler »


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