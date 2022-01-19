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Vale çevre kirliliği nedeniyle para cezasına çarptırıldı

Çarşamba, 19 Ocak 2022 09:43:24 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Rio de Janeiro eyaletine bağlı Mangaratiba şehri yönetimi tarafından para cezasına çarptırıldı.

Demir cevheri ihracatı için söz konusu şehirde yer alan Ilha Gaíba terminalini işleten Vale’nin denizi ve civardaki ormanlık arazileri kirlettiği gerekçesiyle 5 milyon BRL (903.800$) para cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Ayrıca, şirketin elindeki işletme ruhsatın süresinin 10 yıl önce dolduğu da öne sürüldü.

Rio de Janeiro eyaleti çevre düzenleme kurumu, işletme ruhsatının yenileme aşamasında olduğunu belirtti.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  madencilik  Vale  |  benzer haberler »


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