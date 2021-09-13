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Vale bu yıla yönelik sermaye harcamaları beklentilerini revize etti

Pazartesi, 13 Eylül 2021 09:34:03 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, sermaye harcamalarına ve diğer harcamalarına yönelik beklentilerini revize ettiğini duyurdu.

Şirket, sermaye harcamalarının, bir önceki tahminde açıklanan 5,8 milyar $’a kıyasla 5,4 milyar $ seviyesine yer almasını bekliyor.

Sermaye harcamalarına ve diğer harcamalarına yönelik beklentilerinin, piyasa etkenlerine bağlı olduğunu ve ilerleyen zamanlarda değişebileceğini söyleyen Vale, Brumadinho faciasına yönelik 2,7-3,2 milyar $ ödeme yapmayı beklediğini dile getirdi.

Ayrıca, şirketin, bu yıl içerisinde, 3,8-4,2 milyar $ vergi ödemesi yapmayı beklediği de eklendi.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  Vale  madencilik  |  benzer haberler »


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