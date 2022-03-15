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Vale bu yıl içerisinde beş barajını devre dışı bırakmayı planlıyor

Salı, 15 Mart 2022 09:17:09 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, bu yıl içerisinde beş barajını devre dışı bırakarak hedefinin %40’ını tamamlamayı planladığını bildirdi. Şirket 2019 yılından bu yana toplamda yedi barajını devre dışı bıraktı.

Vale devre dışı bırakılması gereken 30 barajından 12’sinin işlemlerinin bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olmasını planlıyor. Şirket ayrıca 2029 yılına kadar akış yönünün tersine kurulmuş barajlarının %90’ını, 2035 yılına kadar da tamamını devre dışı bırakmayı hedefliyor.


Etiketler: Güney Amerika  Vale  Brezilya  madencilik  |  benzer haberler »

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