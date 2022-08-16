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Vale Brumadinho barajıyla ilgili yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesiyle 17 milyon $ para cezasına çarptırıldı

Salı, 16 Ağustos 2022 09:35:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale tarafından yapılan açıklamada, şirketin 2018 yılında Ulusal Madencilik Kurumu ANM’ye Brumadinho atık barajıyla ilgili yanıltıcı olduğu düşünülen bilgiler verdiği gerekçesiyle 17 milyon $ para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Şirketin barajın güvenliğine ilişkin olumlu beyanat verdiği ve bu durumun ANM’nin denetlemelerini zorlaştırması nedeniyle merkezi hükümeti olumsuz etkileyen bir eylem olarak kabul edildiği öğrenildi.

Üst yönetimin yanlış bilgilendirme kararına dahil olmadığı belirlenirken, Vale söz konusu kararı kabul etmediğini ve önümüzdeki 10 gün içerisinde kararın yeniden incelenmesi amacıyla temyiz talebinde bulunacağını bildirdi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Madencilik Vale 

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