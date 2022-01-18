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Vale bir haftalık aranın ardından demir cevheri üretimine yeniden başladı

Salı, 18 Ocak 2022 10:33:30 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların üretimini olumsuz etkilediği demir cevheri üreticisi Vale, bir haftalık aranın ardından üretimine kademeli olarak yeniden başladığını bildirdi.

Şirket, verilen aranın demir cevheri üretimi ve satışlarını 1,5 milyon mt azalmasına neden olacağını belirtirken, bu yıla yönelik üretim tahminlerinin halen 320-325 milyon mt seviyesinde yer aldığını ekledi.

Vale, demir cevheri taşımacılığında kullandığı demir yolu Estrada de Ferro Vitória a Minas’ın Rio Piracicaba - João Monlevade bölümünde ve buna bağlı olarak Brucutu ile Mariana madenlerinde faaliyetlerine yeniden başladı. Ayrıca, South System madeninde yer alan Abóboras, Vargem Grande, Fábrica ve Viga sahalarında da üretimin kaldığı yerden devam ettiğini ekledi.


Etiketler: Vale  Brezilya  madencilik  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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