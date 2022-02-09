Vale beş barajından ilkini devreye dışı bırakıyor

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale bu yıl içerisinde devre dışı bırakmayı planladığı beş demir cevheri barajından ilki olan Pontal barajının 4. kısmını devre dışı bırakmaya başladığını duyurdu.
Bu yıl içerisinde devre dışı bırakılacak barajlar arasında Pontal barajının 3. kısmı, Baixo João Pereira barajı ve Barragem 5 barajındaki muhafaza yapısı yer alıyor.
Vale toplamda 30 barajını devre dışı bırakmayı planladığını ve 12’sinin bu yıl içerisinde devre dışı bırakılmasını beklediğini belirtti.