﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vale beş barajından ilkini devreye dışı bırakıyor

Çarşamba, 09 Şubat 2022 10:32:54 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale bu yıl içerisinde devre dışı bırakmayı planladığı beş demir cevheri barajından ilki olan Pontal barajının 4. kısmını devre dışı bırakmaya başladığını duyurdu.

Bu yıl içerisinde devre dışı bırakılacak barajlar arasında Pontal barajının 3. kısmı, Baixo João Pereira barajı ve Barragem 5 barajındaki muhafaza yapısı yer alıyor.

Vale toplamda 30 barajını devre dışı bırakmayı planladığını ve 12’sinin bu yıl içerisinde devre dışı bırakılmasını beklediğini belirtti.


Etiketler: madencilik  Brezilya  Güney Amerika  Vale  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

04 Şub

Samarco ve Vale demir cevheri üretimini optimize etmek için anlaşma imzaladı
03 Şub

Vale California Steel Industries’teki hisselerini Nucor’a devretti
21 Oca

Vale barajında güvenlik önlemleri alması gereken tek madenci oldu
19 Oca

Vale çevre kirliliği nedeniyle para cezasına çarptırıldı
18 Oca

Vale bir haftalık aranın ardından demir cevheri üretimine yeniden başladı