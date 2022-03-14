Vale barajlarını güvenli bir şekilde devre dışı bırakmak için atık numunesi topluyor

Pazartesi, 14 Mart 2022 10:25:01 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Grupo demir cevheri barajını güvenli bir şekilde devre dışı bırakmak amacıyla atık numunesi toplamaya başladığını belirtti.

Şirket atıkların özelliklerini belirlemek amacıyla numune toplayacağını ve bu sayede devre dışı bırakma çalışmaları esnasında kullanılacak güvenlik yöntemlerini iyileştireceğini ifade etti.

Öte yandan Vale riskli bölgelerin dışından yöneteceği ekskavatör, traktör ve kamyon gibi insansız ekipmanlar kullanacağını ve Forquilhas I, II, III ve IV barajlarındaki muhafaza yapısı inşasının tamamlandığını ekledi.