Vale barajlarını devre dışı bırakmak için otonom ekipmanlar kullanacak

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 11:24:10 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve çelik üreticisi Vale, B3/B4 ve Sul Superior barajlarını hizmetten almak için otonom ekipmanlar kullanacağını duyurdu.

B3/B4 barajı Mar Azul madeninde, Sul Superior barajı ise Gongo Soco madeninde yer alıyor.

Vale, barajların devre dışı bırakılmasının “karmaşık bir süreç” olduğunu ifade etti. Üçüncü seviye risk taşıyan barajların her an çökme tehlikesi bulunuyor.

Şirket, barajların civarında ikamet eden vatandaşların çoktan tahliye edildiğini ve yapıların güvenliğini sağlamak amacıyla muhafaza yapısı inşa edildiğini belirtti.

Vale, Sul Superior madeninden topladığı örneklerle kalan atıkların özelliklerini belirleyecek. Ayrıca, drenaj yapılması için su kanalları açılacak.