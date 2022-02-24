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Vale barajlarını devre dışı bırakmak için ek süre talep etti

Perşembe, 24 Şubat 2022 09:58:16 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Minas Gerais eyaletinde yer alan 23 demir cevheri barajını devre dışı bırakmak amacıyla eyalet yetkililerinden ek süre talep etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Minas Gerais Eyaleti Sanayi Federasyonu (FIEMG), barajların devre dışı bırakılması için alınan karara karşı dava açmıştı.

Eyalet yönetimi tarafından barajların devre dışı bırakılması için belirlenen son tarihe riayet edilemeyeceğini belirten FIEMG’ye Vale de destek çıktı. Şirket barajların güvenliğini artırmak için gereken çalışmaların çetrefilli olması sebebiyle barajları vaktinde devre dışı bırakmanın zor olduğunu söyledi.

Vale son tarihin uzatılması amacıyla Minas Gerais eyaleti çevre kurumu FEAM’a ve Brezilya Ulusal Madencilik Kurumu’na başvuruda bulundu.


Etiketler: Brezilya  Vale  madencilik  Güney Amerika  |  benzer haberler »

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