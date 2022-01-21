Vale barajında güvenlik önlemleri alması gereken tek madenci oldu

Cuma, 21 Ocak 2022 10:34:06 (GMT+3) | Sao Paulo

Minas Gerais eyaleti savcılığı tarafından yürütülen denetlemelerin ardından yalnızca madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin barajında güvenlik önlemleri almasına karar verildi.

Usiminas, Companhia Siderurgica Nacional (CSN), Vallourec Brazil, Gerdau ve Vale dahil olmak üzere pek çok Brezilyalı üretici, bu ay ve geçtiğimiz ay eyaleti etkisi altına alan şiddetli yağışlardan olumsuz etkilenmiş, üretimlerine ara vermek zorunda kalmıştı.

Savcılık 32 barajdan 18’inde onarım çalışmaları yapılması gerektiğini belirlerken, 18 barajın tamamının Vale’ye ait olduğunun altını çizdi. Şirketin 19 Ocak tarihinden itibaren 10 gün içerisinde aldığı önlemleri açıkladığı bir teknik rapor sunması gerekecek.

Ayrıca, Vale’ye barajın etrafındaki aşınmaları onarması, bakım çalışmaları yapması ve barajın iç drenaj sistemini temizlemesi talimatı verildi.