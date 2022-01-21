﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vale barajında güvenlik önlemleri alması gereken tek madenci oldu

Cuma, 21 Ocak 2022 10:34:06 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Minas Gerais eyaleti savcılığı tarafından yürütülen denetlemelerin ardından yalnızca madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin barajında güvenlik önlemleri almasına karar verildi.

Usiminas, Companhia Siderurgica Nacional (CSN), Vallourec Brazil, Gerdau ve Vale dahil olmak üzere pek çok Brezilyalı üretici, bu ay ve geçtiğimiz ay eyaleti etkisi altına alan şiddetli yağışlardan olumsuz etkilenmiş, üretimlerine ara vermek zorunda kalmıştı.

Savcılık 32 barajdan 18’inde onarım çalışmaları yapılması gerektiğini belirlerken, 18 barajın tamamının Vale’ye ait olduğunun altını çizdi. Şirketin 19 Ocak tarihinden itibaren 10 gün içerisinde aldığı önlemleri açıkladığı bir teknik rapor sunması gerekecek.

Ayrıca, Vale’ye barajın etrafındaki aşınmaları onarması, bakım çalışmaları yapması ve barajın iç drenaj sistemini temizlemesi talimatı verildi.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  Vale  madencilik  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

20 Oca

Vale’nin demir cevheri terminalindeki bakım çalışmaları askıya alındı
19 Oca

Vale çevre kirliliği nedeniyle para cezasına çarptırıldı
18 Oca

Vale bir haftalık aranın ardından demir cevheri üretimine yeniden başladı
11 Oca

Vale, Usiminas, CSN ve Vallourec şiddetli yağışlar nedeniyle faaliyetlerine ara verdi
10 Oca

Brezilya’da yer alan 10 adet demir cevheri barajı yüksek risk taşıyor