Vale bakım çalışmalarının ardından gemi yükleyicisini hizmete alıyor

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 09:44:47 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, beş aylık bakım sürecinin ardından, Maranhao eyaletine bağlı Sao Luis’te yer alan Ponta da Madeira terminalindeki CN6 gemi yükleyicisinin hizmete alınacağını duyurdu.

Bu yılın başında çıkan bir yangında, yükleyicinin yapısında meydana gelen hasara bağlı olarak bakım çalışmaları başlatılmıştı. Vale, gemi yükleyicisinin devre dışı bırakılmasının demir cevheri tedarikini olumsuz etkileyeceğine yönelik öne sürülen iddiaları reddetmişti. Şirket, yükleyicinin %60’ının yenilendiğini ve bakım çalışmalarının aylık demir cevheri tedarikini olumsuz etkilemediğini ifade etti.

CN6’da faaliyetlerin durdurulmasına rağmen, Vale, demir cevheri yüklemelerine yangından etkilenmeyen CN7’de devam etti. Ponta da Madeira terminalinin, üç adet iskelesi, beş adet yanaşma iskelesi ve sekiz adet gemi yükleyicisiyle birlikte yıllık 230 milyon mt demir cevheri ihracat kapasitesi bulunuyor.