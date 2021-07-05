﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vale bakım çalışmalarının ardından gemi yükleyicisini hizmete alıyor

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 09:44:47 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, beş aylık bakım sürecinin ardından, Maranhao eyaletine bağlı Sao Luis’te yer alan Ponta da Madeira terminalindeki CN6 gemi yükleyicisinin hizmete alınacağını duyurdu.

Bu yılın başında çıkan bir yangında, yükleyicinin yapısında meydana gelen hasara bağlı olarak bakım çalışmaları başlatılmıştı. Vale, gemi yükleyicisinin devre dışı bırakılmasının demir cevheri tedarikini olumsuz etkileyeceğine yönelik öne sürülen iddiaları reddetmişti. Şirket, yükleyicinin %60’ının yenilendiğini ve bakım çalışmalarının aylık demir cevheri tedarikini olumsuz etkilemediğini ifade etti.

CN6’da faaliyetlerin durdurulmasına rağmen, Vale, demir cevheri yüklemelerine yangından etkilenmeyen CN7’de devam etti. Ponta da Madeira terminalinin, üç adet iskelesi, beş adet yanaşma iskelesi ve sekiz adet gemi yükleyicisiyle birlikte yıllık 230 milyon mt demir cevheri ihracat kapasitesi bulunuyor.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  madencilik  Vale  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

01  Tem

Vale güneş enerjisi projesine 500 milyon $ yatırım yapacak
25  Haz

Vale’nin vergi kaçırma planına yönelik soruşturma başlatıldı
21  Haz

Vale Timbopeba madenindeki faaliyetlerine insansız trenlerle yeniden başlayabilir
15  Haz

ANM Vale’nin Xingu demir cevheri barajını denetleyecek
11  Haz

Vale’nin Xingu madeninin çökebileceği bildiriliyor