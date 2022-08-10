Vale atık barajı güvenliği için anlaşma imzaladı

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 09:58:48 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, atık barajı yönetiminde güvenliği ve şeffaflığı artırmak amacıyla anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında, baraj yönetiminde küresel standartta belirlenen uluslararası uygulamaların kullanılması amaçlanıyor.

Şirket ayrıca çevre projelerinin veya atık barajlarının güvenliğine ilişkin projelerin iyileştirilmesinde kullanılmak üzere 8 milyon $ ödenek ayıracak.

Vale 2019 yılında çöken Brumadinho gibi akış yönünün tersine kurulmuş tüm atık barajlarını devre dışı bırakıyor. Şirket şimdiye dek dokuz atık barajını devre dışı bıraktı.