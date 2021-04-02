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Vale 75 barajının sağlamlık sertifikası olduğunu açıkladı

Cuma, 02 Nisan 2021 12:10:58 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, 104 barajından 75’inin sağlamlık sertifikası olduğunu söyledi.

Ülkenin madencilik sektörü düzenleyicisi Ulusal Madencilik Kuruluşu tarafından yayımlanan belge, barajların güvenliğini onayladı.

Vale, Jangada demir cevheri madeninde bulunan Capim Branco barajının, Córrego do Feijão madeninde bulunan Menezes II barajının ve Mar Azul madeninde bulunan Taquaras barajının sağlamlık ruhsatı aldığını belirtti.

Vale, ruhsatı olmayan 29 barajdan üçünün 3. risk seviyesinde bulunduğunu söyledi. Bu da barajın izlenmesi gerektiği ve her an çatlama riskinin bulunduğu anlamına geliyor.


Etiketler: Vale  Güney Amerika  Brezilya  madencilik  |  benzer haberler »


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