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Vale 3 milyar BRL tazminat ödedi

Salı, 29 Mart 2022 09:41:53 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale tarafından yapılan açıklamada, Brumadinho faciasında zarar gören kişilere 3 milyar BRL’den (625,9 milyon $) fazla tazminat ödendiği belirtildi.

Söz konusu ödemenin şirkete ait barajların risk seviyesinin yükselmesinden olumsuz etkilenenlere ödenen tazminatları da kapsadığı ifade edildi. Şirket, Brumadinho faciasına ilişkin yaklaşık 1.700 aile yakınıyla anlaşma yapıldığını ve 1,1 milyar BRL’den (208,6 milyon $) fazla tazminat ödendiğini belirtti.

Vale, Brumadinho ve diğer barajlarla bağlantılı 6.500’den fazla anlaşma yaptığını ekledi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika madencilik Vale 

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