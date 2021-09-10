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Vale 2023 yılına kadar “yeşil” demir briket üretecek

Cuma, 10 Eylül 2021 10:40:02 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, demir cevherinden ve teknolojik topaklama solüsyonundan “yeşil” briket üretmeyi planladığını duyurdu.

Şirket, 2023 yılına kadar, Tubarao tesisinde yer alan 1 ve 2 No’lu peletleme tesislerinde ve Vargem Grande tesisinde, söz konusu ürünü üreteceğini belirtti. Vitoria peletleme tesislerinin, yeşil briket üretimine ayrılacağı ve önümüzdeki 20 yıllık süreçte 185 milyon $ yatırım yapılacağı bildirildi.

Vale’nin, başlangıçta, yeşil briket üretiminin yıllık 7 milyon mt olmasının beklendiği, sonrasında ise karbon salımının daha da azaltılması amacıyla üretimin yıllık 50 milyon mt’un üzerine çıkarılacağı ifade edildi. Yeşil briketin yanma gerektirmeden kuru işleme yönteminden geçtiği ve böylelikle daha az enerji tükettiği söyleniyor.

Şirketin, karbon salımını azaltma stratejisinin bir parçası olan yeşil briketle birlikte, partikül, gaz, kükürt dioksit ve azot dioksit salımı yanında üretim sürecinde su tüketimi de azaltılacak.


Etiketler: Güney Amerika  madencilik  Brezilya  Vale  |  benzer haberler »


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