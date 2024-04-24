Usiminas’ın net kârı 2024’ün ilk çeyreğinde düştü

Çarşamba, 24 Nisan 2024 11:06:58 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas, 2024’ün ilk çeyreğinde net kârının geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %93 düşüşle 36 milyon BRL (7,03 milyon $) seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Aynı dönemde şirketin net satış geliri %14 düşüşle 6,22 milyar BRL seviyesinde kaydedilirken üretim maliyeti %9 düşüşle 5,82 milyar BRL oldu. Brüt kârı ise %55 düşüşle 399 milyon BRL seviyesinde yer aldı.

Şirketin faaliyet masrafları %22 gerileyerek 268 milyon BRL seviyesinde kaydedilirken faaliyet kârı %76 düşüşle 131 milyon BRL olarak kayda geçti.

Usiminas’ın çelik mamul ve demir cevheri satışları ise sırasıyla %1 ve %4 artışla 1,04 milyon mt ve 1,96 milyon mt oldu.

Şirket, net kârın ortalama çelik ve demir cevheri fiyatlarının düşmesinden olumsuz etkilendiğini belirtti. İlk çeyrekte Arjantin’e yapılan çelik ihracatının sertçe gerilemesi yüksek fiyatlı ürün satışlarının, özellikle de boru hattı inşaatında kullanılan kalın levha satışlarının azalmasına neden oldu.

Usiminas, üretim maliyetleri düştüğü, en büyük yüksek fırının yenilenmesiyle performans artışı sağlandığı ve otomotiv, beyaz eşya, petrol ve doğal gaz sektörlerinden gelen talep güçlendiği için yılın ikinci çeyreğinden olumlu sonuçlar beklediğini ifade etti.

Bununla birlikte Brezilyalı üretici yılın ikinci çeyreğinde demir cevheri talebinin ve satışlarının yatay seyredeceğini tahmin ediyor.