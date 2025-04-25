Usiminas ilk çeyrekte 59,4 milyon $ net kâr kaydetti

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas, geçtiğimiz çeyrekte kaydettiği 117 milyon BRL değerindeki net zarara kıyasla ilk çeyrekte 337 milyon BRL (59,4 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Satışlardan elde edilen net gelir önceki çeyreğe kıyasla %6 artışla 6,86 milyar BRL seviyesinde yer alırken, satış maliyetleri %2 artışla 6,08 milyar BRL, brüt kârı ise %49 artışla 772,8 milyon BRL seviyelerinde kaydedildi.

Şirketin faaliyet harcamaları %22 artışla 334,4 milyon BRL seviyesine çıkarken, faaliyet kârı %79 artışla 438,4 milyon BRL oldu.

Şirketin çelik satış tonajı önceki çeyreğe kıyasla %3 artışla 1,09 milyon mt olurken, demir cevheri satışları çeyreklik bazda %1 artışla 2,22 milyon mt’a çıktı.

1$ = 5,67 BRL