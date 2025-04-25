 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Usiminas ilk...

Usiminas ilk çeyrekte 59,4 milyon $ net kâr kaydetti

Cuma, 25 Nisan 2025 09:46:35 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas, geçtiğimiz çeyrekte kaydettiği 117 milyon BRL değerindeki net zarara kıyasla ilk çeyrekte 337 milyon BRL (59,4 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Satışlardan elde edilen net gelir önceki çeyreğe kıyasla %6 artışla 6,86 milyar BRL seviyesinde yer alırken, satış maliyetleri %2 artışla 6,08 milyar BRL, brüt kârı ise %49 artışla 772,8 milyon BRL seviyelerinde kaydedildi.

Şirketin faaliyet harcamaları %22 artışla 334,4 milyon BRL seviyesine çıkarken, faaliyet kârı %79 artışla 438,4 milyon BRL oldu.

Şirketin çelik satış tonajı önceki çeyreğe kıyasla %3 artışla 1,09 milyon mt olurken, demir cevheri satışları çeyreklik bazda %1 artışla 2,22 milyon mt’a çıktı.

1$ = 5,67 BRL


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar Usiminas 

Benzer Haber ve Analizler

Usiminas’ın net kârı 2024’te sertçe düştü

17 Şub | Çelik Haberler

Usiminas üçüncü çeyrekte net kâr kaydetti

28 Eki | Çelik Haberler

Usiminas yerel çelik fiyatlarında artış yapacak

30 Tem | Çelik Haberler

Usiminas ikinci çeyrekte net zarar kaydetti

29 Tem | Çelik Haberler

Usiminas’ın net kârı 2024’ün ilk çeyreğinde düştü

24 Nis | Çelik Haberler

Usiminas’ın hisseleri Şubat ayında sertçe yükseldi

04 Mar | Çelik Haberler

Usiminas’ın net kârı 2023 yılında düştü

12 Şub | Çelik Haberler

Usiminas’ın net kârı ikinci çeyrekte düştü

01 Ağu | Çelik Haberler

Usiminas ilk çeyrekte net kâr açıkladı

03 May | Çelik Haberler

Usiminas’ın net kârı üçüncü çeyrekte düştü

31 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis