Usiminas'ın net kârı 2026'nın ikinci çeyreğinde %52,2 azaldı

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %52,2 düşüşle 84,62 milyon $ net kâr açıkladı.

Usiminas'ın net satış geliri %4,4 artışla 1,21 milyar $ seviyesine, satılan ürünlerin maliyeti %3,1 artışla 1,05 milyar $ seviyesine yükseldi. Şirketin brüt karı %13,8 artarak 159,4 milyon $ ve faaliyet karı %55,1 artarak 114,6 milyon $ oldu.

Tonaj bazında çelik ürünleri satışları %2 düşüşle 989.000 mt seviyesine gerilerken, demir cevheri satışları %27 artışla 2,47 milyon mt seviyesine çıktı.

2025 yılının ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında net satış geliri %7 ve üretim maliyetleri %13 azalırken, brüt kar %64, faaliyet karı %334 ve net kâr %236 arttı.