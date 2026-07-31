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Usiminas'ın net kârı 2026'nın ikinci çeyreğinde %52,2 azaldı

Cuma, 31 Temmuz 2026 10:07:11 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %52,2 düşüşle 84,62 milyon $ net kâr açıkladı.

Usiminas'ın net satış geliri %4,4 artışla 1,21 milyar $ seviyesine, satılan ürünlerin maliyeti %3,1 artışla 1,05 milyar $ seviyesine yükseldi. Şirketin brüt karı %13,8 artarak 159,4 milyon $ ve faaliyet karı %55,1 artarak 114,6 milyon $ oldu.

Tonaj bazında çelik ürünleri satışları %2 düşüşle 989.000 mt seviyesine gerilerken, demir cevheri satışları %27 artışla 2,47 milyon mt seviyesine çıktı.

2025 yılının ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında net satış geliri %7 ve üretim maliyetleri %13 azalırken, brüt kar %64, faaliyet karı %334 ve net kâr %236 arttı.

LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör

Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar Usiminas 

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