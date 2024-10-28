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Usiminas üçüncü çeyrekte net kâr kaydetti

Pazartesi, 28 Ekim 2024 09:34:00 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas, geçtiğimiz çeyrekte kaydettiği 99,7 milyon $ değerindeki net kâra kıyasla üçüncü çeyrekte 184,6 milyon BRL (32,4 milyon $) net zarar elde ettiğini açıkladı.

Satışlardan elde edilen net gelir önceki çeyreğe kıyasla %7 artışla 6,82 milyar BRL seviyesinde yer alırken iç piyasaya yapılan satışlar %10 artışla 5,87 milyar BRL, ihracat ise %7 düşüşle 948,5 milyon BRL oldu.

Şirketin üretim maliyetleri %6 artışla 6,40 milyar BRL’ye yükseldi. Brüt kârı %26 artışla 413,6 milyon BRL seviyesinde yer alırken faaliyet kârı, önceki çeyrekte kaydettiği 27,6 milyon BRL faaliyet zararına kıyasla 151,2 milyon BRL’de kaydedildi.

Yıllık bazda şirketin net satış kârı %2 ve brüt kârı %136 artış kaydetti. Şirket geçtiğimiz yıl aynı çeyreğinde 244,7 milyon BRL faaliyet zararı kaydederken net zararı 165,6 milyon BRL olmuştu.

Şirketin çelik satış tonajı önceki çeyreğe kıyasla %8 ve yıllık %10 artışla 1,13 milyon mt olurken demir cevheri satışları çeyreklik bazda %4 düşüş ve yıllık %14 artışla 2,23 milyon mt’a çıktı.

1$ = 5,69 BRL


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar Usiminas 

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