Usiminas’ın net kârı 2026 yılının ilk çeyreğinde %596 arttı

Pazartesi, 27 Nisan 2026 09:43:22 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas, 2026 yılının ilk çeyreğinde 178,589 milyon $ net kâr kaydetti. Söz konusu rakam 2025 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %596 artışa işaret etti.

Şirket olumlu sonuçları operasyonel ve finansal sonuçlarındaki iyileşmeye ve döviz kuru değişimlerinin olumlu etkisine bağladı.

Net satış gelirleri %5 artışla 1,176 milyar $ seviyesine yükselirken, satılan ürünlerin maliyeti %9 düşüşle 1,034 milyar $ seviyesine geriledi ve brüt kâr %50 artışla 141 milyon $ seviyesine yükseldi. Faaliyet kârı ise %179 artışla 74,9 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Hacim bazında çelik ürünleri satışları %7 düşüşle 1,01 milyon mt seviyesine gerilerken, demir cevheri satışları %21 düşüşle 1,946 milyon mt seviyesine indi.

2025 yılının ilk çeyreğine kıyasla net satış gelirleri %14, üretim maliyetleri %15, brüt kâr %8 ve faaliyet kârı %15 düşerken, net kâr %166 arttı.

1$ = 5,22 BRL


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Mali Sonuçlar Usiminas 

