Usiminas’ın net kârı 2023 yılında düştü

Pazartesi, 12 Şubat 2024 11:23:18 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Usiminas, 2023 yılında 2022 yılına kıyasla %22 düşüşle 1,64 milyar BRL (330 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirket net kârındaki düşüşü zayıf faaliyet performansına bağladı. Şirketin faaliyet kârı %64 düşüşle 1,17 milyar BRL seviyesinde kaydedildi. Şirketin kârı ise %40 düşüşle 366,4 milyon BRL seviyesinde kaydedildi.

Çelik satışlarının tonajı yıllık %4,3 düşüşle 4 milyon mt seviyesinde kaydedilirken bu satışların 3.6 milyon mt’u iç piyasaya, geri kalan 382.000 mt’u ise dış piyasalara satıldı. İç piyasa satışları yatay seyrederken ihracat %37,3 düşüş gösterdi.

Şirket 2023 yılında ana yüksek fırınında yenileme çalışması gerçekleştirdiği için slab alımları %18 artışla 2,29 milyon mt’a yükseldi.

Usiminas’ın demir cevheri üretimi 2023 yılında yatay seyrederek 8,8 milyon mt seviyesinde kaydedilirken demir cevheri satışları %4,8 artışla 9,1 milyon mt seviyesine ulaştı.