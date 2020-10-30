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Usiminas üçüncü çeyrekte zarardan kâra geçti

Cuma, 30 Ekim 2020 09:55:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı çelik üreticisi Usiminas bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydettiği 139 milyon BRL (24 milyon $) net zarara kıyasla 198 milyon BRL (34,2 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net gelirleri yıllık bazda %14 ve çeyreklik bazda %81 artışla 4,3 milyar BRL (759 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde, Usiminas’ın çelik satış hacmi yıllık bazda %10 düşüş ancak çeyreklik bazda %54 artışla 934.000 mt oldu. Aynı dönemde şirketin demir cevheri satış hacmi ise yıllık bazda %7 düşüş fakat çeyreklik bazda %21 artışla 2,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte şirketin AVFÖK marjı, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen %11 ve bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen %8’e kıyasla %19 oldu. Söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK’ü ise yıllık %87 artışla 826 milyon BRL (143 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

1$ = 5,77 BRL (29 Ekim)


Etiketler: Brezilya  mali sonuçlar  Usiminas  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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