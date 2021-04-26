Usiminas birinci çeyrekte kârını artırdı

Pazartesi, 26 Nisan 2021 12:19:44 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, 2020 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 424 milyon BRL (77,8 milyon $) net zarara karşılık, bu yılın birinci çeyreğinde 1,20 milyar BRL (219,8 milyon $) net kâr elde ettiğini bildirdi.

Şirketin bu yılın birinci çeyreğindeki satış geliri yıllık %86 artışla 7,06 milyar BRL (1,2 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Usiminas’ın yaptığı açıklamada, bu yılın söz konusu çeyrek için açıklanan satış gelirlerinin, şirketin 2009 yılında Cosipa’yı satın alınmasının ardından geçen sürede kaydedilen en büyük rakam olduğu belirtildi.

Çelik satış hacmi, birinci çeyrekte yıllık %20 artarak 1,25 milyon mt olarak kaydedilirken, demir cevheri satışları aynı dönemde yıllık %12 gerileyerek 1,94 milyon mt olarak kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin AVFÖK’ü yıllık %325 artarak 2,42 milyar BRL (443,5 milyon $) seviyesine çıktı. Ayrıca, şirketin söz konusu çeyrekteki AVFÖK marjı, geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen %15’ten %34’e çıktı.

1$ = 5,46 BRL (23 Nisan)