ABD Tayvan’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe vergi getirmedi

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayvan’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme dönemi içinde Tayvan çıkışlı söz konusu ürünün normal değerlerin altından satılmadığını tespit etti. Bu doğrultuda Prosperity Tieh Enterprises Co., Ltd, Sheng Yu Steel Co, and Great Grandeul Steel Company Limited (Samoa) için ağırlıklı ortalama damping marjları sıfır olarak belirlendi.

Nihai sonucun, geçici sonucun yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.