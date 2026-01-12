 |  Giriş 
ABD Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik incelemelerin ön sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 12 Ocak 2026 11:59:23 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik antidamping vergisi ve telafi edici vergi incelemelerinin ön sonuçlarını açıkladı.

Antidamping incelemesinin kapsandığı 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Güney Koreli üreticilerin söz konusu ürünü normal değerlerin altından satmadığı tespit edildi. Böylece Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı çelik için ortalama damping marjı sıfır olarak belirlendi.

Öte yandan 1 Ocak 2023 ila 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Güney Koreli üreticilerin ve ihracatçıların söz konusu ürün için teşvik aldığı tespit edildi. Bakanlığın belirlediği teşvik oranları Hyundai Steel Company için %1,28, KG Dongbu Steel Co., Ltd., ve KG Steel Corporation için %4,11 ve POSCO, POSCO Coated & Color Steel Co., Ltd, POSCO International, POSCO Steeleon Co., Ltd, SeAH Coated Metal ve SeAH Steel Corporation için %2,39 olarak kaydedildi. Bununla birlikte NS BlueScope Steel Vietnam Ltd. ve Dongkuk Coated Metal Co., Ltd.’ye yönelik inceleme geri çekildi.

Nihai sonucun, geçici sonucun yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


