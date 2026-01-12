Güney Koreli Hyundai Steel, Shinan açık deniz rüzgâr enerjisi projesi için çelik tedarik edecek

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, ülkenin Shinan kıyıları açıklarında hayata geçirilecek bir açık deniz rüzgâr enerjisi projesi için temel yapıları tedarik etmek üzere 611,5 milyar KRW (416,8 milyon $) değerinde bir anlaşma imzaladı.

Hyundai Steel ile yerel gemi inşa şirketi Hanwha Ocean arasında imzalanan anlaşma kapsamında Hyundai Steel, projenin büyük ölçekli yenilenebilir enerji altyapısına geçişi doğrultusunda rüzgâr türbinleri için monopil temel ve geçiş parçaları dahil olmak üzere temel yapı bileşenleri tedarik edecek. Hanwha Ocean’ın kısa süre önce proje için mühendislik ve inşaat sorumlusu rolünü üstlendiği belirtiliyor.

Güney Kore’nin enerji dönüşümünde stratejik rol

2029 yılı Ocak ayına kadar sürecek olan Shinan anlaşması, Hyundai Steel’i Güney Kore’nin ulusal yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda hızla büyüyen açık deniz rüzgâr enerjisi sektöründe önemli bir sanayi ortağı konumuna getiriyor. Şirketin temel sistemler için yapısal çelik tedarik etmesi, açık deniz rüzgâr enerjisi kapasitesinin artırılmasında çelik üreticilerinin oynadığı kritik rolü ortaya koyuyor. Söz konusu enerji projesinin kurulu gücünün 390 MW olması planlanıyor.