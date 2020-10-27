U.S. Steel Fairfield’da teknolojik olarak gelişmiş elektrik ark ocağını başlattı

Salı, 27 Ekim 2020 12:00:47 (GMT+3) | İstanbul

U.S. Steel, Alabama’da bulunan Fairfield tesisinde yeni inşa edilen, teknolojik olarak gelişmiş elektrik ark ocağını başlattığını açıkladı. Yeni elektrik ark ocağı 20 Ekim’de ilk dökümü aldı.

Elektrik ark ocağı, yıllık 1,6 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip olacak.

U.S. Steel’in CEO’su David B. Burritt, “Elektrik ark ocağı, müşteri odaklı çözümler sunma becerimizi büyük ölçüde artırıyor. Bu projeyi, ‘Best of Both’ ortağımız Big River Steel’deki elektrik ark ocağı uzmanlarıyla teknik işbirliği için bir araç olarak kullanma fırsatını da elde ettik. Fairfield tesisindeki 1 No’lu elektrik ark ocağı, portföyümüze önemli ölçüde sürdürülebilir çelik üretim teknolojisi ekliyor,” dedi.