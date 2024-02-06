Biden US Steel’in satışı konusunda sendikayı destekliyor

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Çelik İşçileri Sendikası’nın Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation’ın United States Steel Corporation’ı (US Steel) satın almasına ilişkin teklif edilen anlaşmaya yönelik rahatsızlığı konusunda sendikayı desteklediğini ifade etti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ne US Steel ne de Nippon Steel’in anlaşmaya yönelik sendika ile temasa geçtiğinden Nippon Steel’in sendikanın iş sözleşmelerinin yükümlülüklerini kavrayamadığı düşünülüyor.
Sendika Başkanı David McCall, “Yerel çelik üretim kapasitemizi korumaya devam etmemiz çok önemli. Biden’ın kritik tedarik zincirlerimizi yeniden canlandırmaya ve ülkemizin ekonomik gücünü yeniden inşa etmeye yönelik kararlılığını takdir ediyoruz,” şeklinde konuştu.