US Steel Clairton kok tesisinin yol açtığı hava kirliliği nedeniyle ceza ödeyebilir

Çarşamba, 28 Şubat 2024 14:02:16 (GMT+3) | İstanbul

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Allegheny İli Sağlık Departmanı (ACHD), United States Steel Corporation’ın (US Steel) yine aynı eyaletteki Clairton kok tesisinde yer alan 1, 2, 3, 13, 14, 15, 19 ve 20 No’lu kok fırınlarında yaşanan ekipman arızalarının hava kirliliğine neden olduğunu tespit etti. Bu nedenle tesisin ACHD’nin onayına tabi olmak üzere bir uyum planı oluşturması gerekiyor. Şirket için 1,99 milyon $ tutarında bir para cezası belirlendi.

Emisyonu kontrol altına almak için yerel sağlık yetkilileriyle iş birliği yaptığını iddia eden US Steel’in söz konusu para cezasına itiraz etmeyi planladığı duyuldu.

Öte yandan geçtiğimiz yılın Aralık ayında ACHD, US Steel’i Pensilvanya’nın hidrojen sülfür kirlilik sınırlarını ihlal ettiği için 2,2 milyon $ tutarında cezaya çarptırmıştı.