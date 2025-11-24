Toyota ABD’de hibrit araç üretimini genişletmek için yatırım planlıyor

Japon üretici Toyota Motor Corporation’ın bağlı kuruluşu Toyota Motor North America, ABD pazarında artan talebi karşılamak ve hibrit araç üretim kapasitesini önemli ölçüde genişletmek amacıyla ülkedeki beş üretim tesisine toplam 912 milyon $ tutarında yatırım yapacağını açıkladı.

Yatırım; Batı Virginia’daki Buffalo tesisi, Kentucky’deki Georgetown tesisi, Mississippi’deki Blue Springs tesisi, Tennessee’deki Jackson tesisi ve Missouri’deki Troy tesisine yönlendirilecek.

Söz konusu tesisler, Toyota’nın ABD’de büyüyen elektrikli-hibrit ürün portföyünün temelini oluşturan kritik hibrit bileşenlerinin üretimini ve araç montajını destekliyor.

Bu açıklama, Toyota’nın 13 Kasım tarihinde açıkladığı ve önümüzdeki beş yıl içinde ABD’ye 10 milyar $’a kadar yatırım yapma taahhüdünün ardından geldi.

Yeni yatırımla birlikte Toyota’nın ABD’ye girişinden bu yana yaklaşık 70 yılda yaptığı toplam yatırımın 60 milyar $ seviyesine yaklaşması bekleniyor.

Yatırım Toyota’nın yerel üretim stratejisini destekliyor

Şirket, yatırımı “şehirdeki en iyi şirket olma” yaklaşımının bir parçası olarak tanımlıyor. Bu yaklaşım:

• yerel pazarda üretim ve yatırım yapmayı,

• bulunduğu bölgelerin kalkınmasına katkı sunmayı,

• çoklu teknoloji stratejisi doğrultusunda bölgesel ihtiyaçlara uygun araç seçenekleri geliştirmeyi esas alıyor.

Toyota, ABD’de yaklaşık 50.000 kişiyi istihdam ediyor, 11 üretim tesisi işletiyor ve bugüne kadar ülkede 35 milyon adedin üzerinde araç üretti.