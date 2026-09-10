MagIron ABD'de 2 milyon mt ticari pik demir üretimi hedefliyor

ABD merkezli demir cevheri şirketi MagIron, İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies tarafından konsept ve ekonomik fizibilite çalışmasının tamamlanmasının ardından yıllık yaklaşık 2 milyon mt kapasiteli büyük ölçekli yerel ticari pik demir üretimi kurma planlarını ilerletiyor.

Çalışmada granüle pik demir üretiminin MagIron'ın ABD'deki mevcut tesislerine entegrasyonu değerlendirilirken, üç alternatif üretim rotası incelendi: MIDREX Flex doğrudan indirgeme ve ardından elektrikli ergitme, MIDREX Flex doğrudan indirgeme ve ardından elektrik ark ocağı ile pota ocağında işleme ve geleneksel yüksek fırın üretimi.

Üç üretim rotasının da teknik açıdan uygulanabilir olduğu belirlendi

Primetals Technologies'e göre üç üretim rotasının tamamı yıllık yaklaşık 2 milyon mt granüle pik demir üretimi için teknik açıdan uygulanabilir seçenekler sunuyor.

MagIron, Minnesota ve Indiana'daki mevcut madencilik, işleme, peletleme ve lojistik altyapısından yararlanmayı planlıyor. Şirket, nihai yatırım kararının ardından ilk devreye alma çalışmalarının ve ilk sıvı metal üretiminin yaklaşık iki ila üç yıl içerisinde gerçekleştirilebileceğini tahmin ediyor.

MagIron ayrıca ticari pik demir planlarının yanı sıra doğrudan indirgemeye uygun demir cevheri peleti üretme ve satma esnekliğini korumayı hedefliyor. Böylece şirket aynı kaynak tabanını ve mevcut işleme ve peletleme altyapısını kullanarak müşteri ihtiyaçlarına ve piyasa koşullarına yanıt verebilecek.

MagIron ABD'nin pik demir talebinin yarısına kadarını karşılayabilir

ABD halihazırda çelik sektörünün ihtiyaç duyduğu ticari pik demirin neredeyse tamamını ithal ederken, ülkedeki yıllık tüketim geçmişte yaklaşık 4-6 milyon mt aralığında yer aldı.

Buna göre yıllık yaklaşık 2 milyon mt kapasiteli olması planlanan MagIron projesi, ABD'nin mevcut ticari pik demir ihtiyacının yaklaşık üçte biri ile yarısını karşılayabilir.

MagIron Yönetim Kurulu Başkanı Julian Treger, “Primetals çalışmasının tamamlanması MagIron için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor ve büyük ölçekli yerel ticari pik demir üretimi kurabileceğimiz teknik açıdan uygulanabilir ve ekonomik olarak cazip birkaç üretim rotası bulunduğunu teyit ediyor,” dedi.

Primetals Technologies, MagIron'ın mevcut sanayi altyapısının ve yerel hammadde kaynaklarının projenin bir sonraki geliştirme aşamasına taşınması için güçlü bir temel oluşturduğunu belirtti.