Stellantis önümüzdeki dört yılda ABD’de 13 milyar $ yatırım planlıyor

Çokuluslu otomobil şirketi Stellantis, ABD'deki yatırımlarına ilişkin nihai bir karara vardı. Şirket, önümüzdeki dört yıl içinde ABD’deki üretimini genişletmek için rekor bir seviye olan 13 milyar $’lık yatırım açıkladı. Şirketin 100 yıllık tarihindeki en büyük plan olan bu yatırımla şirketin ABD’deki araç üretiminin %50 artırılması, piyasaya beş yeni araç sürülmesi ve 2029 yılına kadar 19 model güncellemesi sunulması hedefleniyor.

Yatırım ayrıca Illinois, Ohio, Michigan ve Indiana’daki fabrikalarında 5.000'in üzerinde kişi için yeni istihdam yaratarak Stellantis'in Amerikan otomotiv pazarındaki konumunu güçlendirecek.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz hafta şirket, ABD’de bulunan Illinois ve Michigan’daki üretim tesislerine yaklaşık 10 milyar $ yatırım yaparak ülkedeki operasyonlarında genişleme planlıyordu.

Illinois: Belvidere fabrikası Jeep üretimi için yeniden açılıyor

Stellantis, Illinois'de bulunan Belvidere montaj fabrikasını yeniden açmak için 600 milyon $’ın üzerinde yatırım yapacak. Cherokee ve Compass olmak üzere iki yeni Jeep® modeli üretilecek olan fabrikadaki üretimin 2027'de başlaması bekleniyor. Yeniden açılışın yaklaşık 3.300 kişilik istihdam yaratması bekleniyor.

Ohio: Toledo’da yeni orta boy kamyonet üretimi

Şirket, Ohio'da Jeep Wrangler ve Jeep Gladiator modellerine ev sahipliği yapan Toledo montaj kompleksinde yeni bir orta boy kamyonet üretmek için yaklaşık 400 milyon $ yatırım yapmayı planlıyor. 2028 yılında başlaması beklenen proje, yaklaşık 900 kişiye istihdam sağlayacak.

Toledo fabrikasına yapılacak ek yatırımlar, mevcut Jeep modelleri için üretim teknolojilerini ve parça tedarikini geliştirecek.

Michigan: Yeni büyük SUV ve yeni nesil Dodge Durango

Üretici, Michigan'da yeni menzili uzatılmış bir elektrikli araç ve içten yanmalı SUV üretimi için Warren kamyon montaj fabrikasını yenilemek üzere 100 milyon $ yatırım yapacak. 2028 yılında başlayacak proje yaklaşık 900 kişiye istihdam sağlayacak.

Öte yandan yeni nesil Dodge Durango'ya hazırlık amacıyla Jefferson'da bulunan Detroit montaj kompleksine 130 milyon $ yatırım yapılacak. Üretimin 2029'da başlaması planlanıyor.

Indiana: Yeni GMET4 EVO motor üretimi

Stellantis, 2026 yılından itibaren yeni GMET4 EVO dört silindirli motorunu üretmek için 100 milyon $’ın üzerinde yatırım yaparak Indiana, Kokomo’daki güç aktarma aksamı operasyonlarını güçlendirecek. Yatırım, 100’den fazla kişiye istihdam sağlayacak ve Stellantis'in ABD motor üretimindeki rolünü güçlendirecek.