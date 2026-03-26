Toyota ABD’de üretimi ve elektrikli araç kapasitesini artırmak için 1 milyar $ yatırım yapacak

Perşembe, 26 Mart 2026 14:16:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon otomotiv üreticisi Toyota Motor Corporation, bağlı kuruluşu Toyota Motor North America’nın ABD’de bulunan Kentucky ve Indiana üretim tesislerine toplam 1 milyar $ yatırım yapacağını açıkladı. Söz konusu yatırım, üretim kapasitesini artırmayı ve gelecekteki elektrikli araç üretimine hazırlık yapılmasını amaçlıyor.

Bu yatırım, Toyota’nın önümüzdeki beş yıl içinde ABD’ye toplamda 10 milyar $’a kadar ek yatırım yapma planının bir parçasını oluşturuyor ve şirketin yerel üretim varlığını güçlendirme stratejisini yansıtıyor.

Toyota, yatırımın farklı güç aktarma sistemlerini kapsayan “çoklu çözüm stratejisini” desteklediğini belirtti. Bu yaklaşım, elektrikli araçlar dahil olmak üzere çeşitli motor seçenekleri sunarak farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Şirket ayrıca “yerinde üretim” stratejisi kapsamında araçları nihai pazarlara daha yakın üretmeyi ve bölgesel ekonomilere katkı sağlamayı amaçlıyor.

Elektrikli araç hazırlığı ve kapasite artışı

Şirkete göre yatırımın 800 milyon $’ı Kentucky tesisine yönlendirilecek ve ağırlıklı olarak bataryalı elektrikli araç üretimine hazırlık ile önemli modellerin üretim kapasitesinin artırılması için kullanılacak.

Kalan 200 milyon $ ise Indiana tesisine ayrılacak ve burada Grand Highlander modelinin üretim kapasitesi genişletilecek.

Söz konusu yatırımın Toyota’nın ABD otomotiv pazarındaki konumunu daha da güçlendirmesi ve uzun vadeli büyüme ile elektrifikasyon hedeflerini desteklemesi bekleniyor.


