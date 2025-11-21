SunCoke ile Cleveland-Cliffs kok tedarik anlaşmasını uzattı

ABD merkezli yüksek kaliteli kok üreticisi SunCoke Energy Inc., ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc. ile mevcut kok tedarik anlaşmasını üç yıl süreyle uzattığını açıkladı. Sözleşmeye göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren SunCoke’un Ohio’da bulunan Haverhill tesisinden Cleveland-Cliffs’in yüksek fırınlarına yıllık 500.000 mt metalürjik kok tedarik edilecek.

SunCoke’un CEO’su Katherine Gates, “Bu sözleşme SunCoke ile Cleveland-Cliffs arasındaki uzun vadeli iş birliğini teyit ediyor. Haverhill tesisimizden Cliffs’in yüksek fırınlarına kok tedarikine devam etmekten memnuniyet duyuyoruz,” dedi.

Anlaşma, iki şirketin yüksek fırın beslemesi için istikrarlı bir tedarik zinciri sürdürme konusundaki güçlü taahhüdünü pekiştiriyor. SunCoke’un yıllık yaklaşık 1,1 milyon mt kapasiteli Haverhill kok üretim tesisi, fazla ısıyı buhar veya elektrik üretimi için yakalayan yenilikçi ısı geri kazanım teknolojisini kullanıyor.