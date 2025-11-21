 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > SunCoke...

SunCoke ile Cleveland-Cliffs kok tedarik anlaşmasını uzattı

Cuma, 21 Kasım 2025 11:06:02 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli yüksek kaliteli kok üreticisi SunCoke Energy Inc., ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc. ile mevcut kok tedarik anlaşmasını üç yıl süreyle uzattığını açıkladı. Sözleşmeye göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren SunCoke’un Ohio’da bulunan Haverhill tesisinden Cleveland-Cliffs’in yüksek fırınlarına yıllık 500.000 mt metalürjik kok tedarik edilecek.

SunCoke’un CEO’su Katherine Gates, “Bu sözleşme SunCoke ile Cleveland-Cliffs arasındaki uzun vadeli iş birliğini teyit ediyor. Haverhill tesisimizden Cliffs’in yüksek fırınlarına kok tedarikine devam etmekten memnuniyet duyuyoruz,” dedi.

Anlaşma, iki şirketin yüksek fırın beslemesi için istikrarlı bir tedarik zinciri sürdürme konusundaki güçlü taahhüdünü pekiştiriyor. SunCoke’un yıllık yaklaşık 1,1 milyon mt kapasiteli Haverhill kok üretim tesisi, fazla ısıyı buhar veya elektrik üretimi için yakalayan yenilikçi ısı geri kazanım teknolojisini kullanıyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Üretim Cleveland-Cliffs 

Benzer Haber ve Analizler

Cleveland-Cliffs Northshore Mining’in operasyonlarını kısmen yeniden başlattı

28 Nis | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs iki madeninde üretimi geçici olarak durduracak

14 Nis | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs Northshore Mining’in operasyonlarını kısmen yeniden başlattı

28 Nis | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs iki madeninde üretimi geçici olarak durduracak

14 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis