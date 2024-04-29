Ulrich Leuchtmann: Pandeminin ardından enflasyon beklendiği kadar düşmedi

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28-30 Nisan tarihlerinde Berlin’de gerçekleşen SteelOrbis 2024 Bahar Konferansı & 90. IREPAS Toplantısı’nda konuşan Commerzbank AG’den Ulrich Leuchtmann, küresel enflasyon oranlarına değindi ve 2019 yılında pandemiden önce kaydedilen seviyelerle bir karşılaştırma yaptı. Leuchtmann, talep zayıf kaldığı ve enflasyon yüksek olduğu için üreticilere kapasite yatırımları yaparken dikkatli olmalarını yönünde tavsiyede bulundu.

"2019 yılındaki enflasyon oranlarına bakan ekonomistler, enflasyon bir daha hiç yükselmeyecek sanıyordu" diyen Leuchtmann'a göre merkez bankaları enflasyonu yaklaşık %2 seviyesinde tutmaya çalışsa da pandemide yaşanan tedarik zincirlerindeki kesintiler enflasyonun yükselmesine neden oldu. Bununla birlikte karantina sürecinin ardından piyasa hafifçe toparlansa da enflasyon piyasa oyuncularının beklediği kadar düşmedi. Böylece enflasyonu düşürme ve yükselmesini engelleme görevi merkez bankalarına düştü.

ABD'de gayrisafi milli hasıla, agresif para politikaları sayesinde AB, İngiltere ve Japonya ekonomilerine kıyasla daha hızlı bir şekilde büyüme gösterirken enflasyonun hedeflenen seviyelere indirilmesini sağladı.

Leuchtmann, Çin ile ilgili olarak ülkenin gösterdiği ekonomik büyümenin küresel piyasaya entegrasyonundan kaynaklandığını ve bu büyümenin gerilemesinin normal kabul edilebileceğini ifade etti.