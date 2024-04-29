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IREPAS Başkanı: Çin’in ihracatı artıyor, AB’de talep ikinci yarıdan önce toparlanmayacak

Pazartesi, 29 Nisan 2024 14:37:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

28-30 Nisan tarihlerinde Berlin’de gerçekleşen SteelOrbis 2024 Bahar Konferansı & 90. IREPAS Toplantısı’nın açılışını, küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS Başkanı Murat Cebecioğlu yaptı. 41 çelik üreticisinden 105 temsilci ve 52 hammadde tedarikçisinden 95 temsilci dahil olmak üzere yaklaşık 450 katılımcının yer aldığı toplantıda Başkan Cebecioğlu, küresel uzun mamul piyasasında Çin’in agresif ihracatının yarattığı adil olmayan ticari koşulların sürdüğüne dikkat çekti. Bunun yanında devam eden jeopolitik sıkıntılar, ciddi belirsizlik ve ekonomik sorunlar sebebiyle piyasanın kötüleştiğini de vurguladı.

Cebecioğlu, Çin’in agresif ihracatı karşısında Vietnam, Tayvan ve Güney Kore gibi diğer Asyalı ihracatçıların da rekabetçi kalabilmek için bu yıl agresif fiyat politikaları uyguladığını ve bunun sonucunda küresel çelik piyasasındaki koşulların daha da kötüleştiğini ifade etti. Öte yandan Çin Yeni Yılı sonrasına ilişkin olumlu beklentilerin gerçekleşmemesinin piyasa oyuncularını hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi. Ayrıca küresel talebin halen arzın gerisinde kaldığına da dikkat çekti. Bununla birlikte AB’de talebin bu yılın ikinci yarısından önce toparlanmayacağının altını çizen IREPAS Başkanı, ABD piyasasının bazı ürünlerin fiyatlarının iniş çıkış göstermesi sebebiyle dalgalandığını, ABD'li, AB’li ve Kanadalı piyasa oyuncularının ise projelerin yeniden başlaması için faiz oranlarının düşüşünü beklediğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.


Etiketler: Uzun Ürünler Avrupa Çelik Üretimi Konferanslar 

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