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Türkiye 2053 net sıfır emisyon hedefi için yol haritaları oluşturdu

Salı, 19 Mart 2024 10:50:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

18 Mart tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları Tanıtım Programı’nda Türkiye sanayisinin yeşil geçişi ve 2053 yılı net sıfır emisyon hedefine yönelik gelişmeler paylaşıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar açılış konuşmasında Avrupa’nın sınırda karbon düzenleme mekanizmasına tabi sektörler için hazırlanan yol haritalarında bütüncül ve yenilikçi bir yaklaşım izlendiğini belirtti. Ar yeşil dönüşümün başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin sektörlerin küresel piyasada daha rekabetçi hale gelmesine ve ek pazar fırsatları yaratılmasına olanak sağlayacağını ekledi.

Buna ek olarak TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Türkiye sanayisinin yeşil dönüşümü kapsamında 3 paketten oluşmak üzere 175 milyon $’lık bütçe ayrıldığını bildirdi. Mandal’ın ardından söz alan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Direktörü Hande Işlak, sınırda karbon düzenleme mekanizmasına tabi sektörler olan çelik, alüminyum, çimento ve gübre için önümüzdeki 30 yılda 70 milyar $ yatırım gerektiğini bildirdi.

Programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hazırlanan yol haritalarının işletmelerin yeşil dönüşümlerinde önemli bir kilometre taşı olacağını ifade etti. Bakan, 2053 emisyon hedefi doğrultusunda alüminyum sektöründe %75, çelik sektöründe %99, çimento sektöründe %93 oranında düşüş, gübre sektöründe ise sıfır emisyon hedeflediklerini ifade etti.

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) yeşil OSB’lere dönüşümünü hızlandırmak amacıyla bakanlığın Dünya Bankası destekli Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi’ni hayata geçirdiğini bildiren Kacır, OSB’lerde yeşil ve teknolojik çözümler içeren altyapı, ileri atık su arıtma tesisleri, su geri kazanımı, güneş enerjisi santrali, sıfır atık, biyogaz tesisi projeleri için çalışmalar başlattıklarını belirtti. Bakan önümüzdeki dönemde yol haritaları kapsamındaki eylemlerin uygulanmasını hızlandırmaya yardımcı olacak bir yatırım planını hayata geçireceklerini söyledi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Konferanslar 

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