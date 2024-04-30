IREPAS hammadde tedarikçileri komitesi: Piyasa toparlanma konusunda iyimser

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28-30 Nisan tarihlerinde Berlin’de gerçekleşen SteelOrbis 2024 Bahar Konferansı & 90. IREPAS Toplantısı’nın son gününde konuşan hammadde tedarikçileri komitesi başkanı Stena Metal International’dan Jens Björkman, komitenin küresel çelik piyasasının genel durumuna ilişkin bulgularını özetledi. Ayrıca yüksek enflasyon ile faiz oranlarından kaynaklı olarak kötüleşen ekonomi sebebiyle bu yıl piyasanın önceki birkaç yıla kıyasla daha zor bir durumda olduğunu ifade etti. Ancak Björkman, genel görünümün biraz daha iyimserlik taşıdığını kaydetti.

Batı ülkelerinin durumuna değinen Björkman, yüksek faiz oranları ve enflasyonun ABD ile AB’de hurda üretimini baskıladığını söyledi ve AB’de faiz oranlarının ilkbahar aylarında aşağı çekilmesinin beklendiğini ifade etti. Özellikle ABD, Kanada ve Avrupa’da elektrik ark ocaklı üretime yapılacak yatırımlar doğrultusunda hurda talebinde beklenen artışla önümüzdeki 10 yıl içerisinde hurda akışının önemli ölçüde değişeceğini ve hurda üretiminin talebin yüksek olduğu yerlerde bölgeselleşeceğini vurguladı. Bununla birlikte Björkman, çelik üreticilerinin hammadde ihtiyaçlarını karşılamak için hurdaya alternatif olarak pik demir, sıcak briketlenmiş demir ve doğrudan indirgenmiş demir gibi alternatif kaynaklara yönelmeye başladığını dile getirdi. Avrupa’da hurda üretiminin bölgeye göre %15-50 azaldığına dikkat çeken Stena Metal yetkilisi, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile birlikte Avrupalı hurda ihracatçılarının hurdayı bölgede tutmaya çalışacağını ve bu durumun özellikle çelik üretimin büyük bir kısmının elektrik ark ocaklarında gerçekleştirildiği Türkiye’ye ihracatın azaltacağını söyledi.

Öte yandan Björkman, Çin'de yeni yıl tatili sonrasında ekonominin toparlanacağı yönündeki beklentilerin gerçekleşmediğini ancak şu an bir normalleşme süreci olduğunu ifade etti. Bu yılın birinci çeyreğinde demir cevheri fiyatlarının, son zamanlarda görülen toparlanma öncesinde geçtiğimiz yıl kaydedilen 120$/mt CFR’a kıyasla 100$/mt CFR’a düştüğünü hatırlatan Björkman, Çin limanlarında demir cevheri stoklarının yüksek olması, cansız talep ve düşük üretim dahil birçok etkenin fiyat düşüşlerine yol açtığını aktardı. Piyasanın, Çin Yeni Yılı tatili sonrasında toparlanmayan talebe uyum sağladığını belirten yetkili, demir cevheri fiyatlarının oldukça yüksek seviyelerde kalmasını beklediğini söyledi.