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Ukrayna’nın yassı mamul ihracatı Ocak-Şubat döneminde %7 arttı

Çarşamba, 19 Mart 2025 14:14:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre yassı mamul ihracatı bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %7 artışla 290.400 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracat yıllık %39,4 düşüşle 201.800 mt seviyesine geriledi. Ayrıca söz konusu dönemde çelik profil ihracatı yıllık da %18,8 yükselerek 115.500 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Yılın ilk iki ayında yerel çelik tüketimi yıllık %50,5 artışla 556.700 mt seviyesine yükseldi ve tüketimin 207.400 mt’u ithalat yoluyla karşılandı.

Aynı dönemde Ukrayna yıllık %17,6 artışla 171.200 mt yassı mamul ithal ederken, çelik profil ithalatı 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %27,8 artışla 29.900 mt ve yarı mamul ithalatı da 2.200 mt’a kıyasla 6.300 mt seviyelerinde kaydedildi.

Başlıca ihracat pazarları Ocak-Şubat döneminde %73,8 ile AB-27 ülkeleri, %13,5 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %7,7 ile BDT olurken, ithalat yapılan başlıca rotalar %56,6 ile diğer Avrupa ülkeleri, %24,5 ile AB-27 ülkeleri ve %18,5 ile Asya olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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